Семин — о камбэке Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта: «Эта сборная сильна характером и Месси»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о победе Аргентины над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Матч очень неожиданно сложился. Казалось, что Аргентина неправильно воспринимает силу Египта. Но в Аргентине есть игроки, в частности Месси, которые определяют результат. Месси это и сделал, забив гол и отдав голевую передачу. А Египет допустил ошибку, когда при счете 2:0 стал много времени проводить у своих ворот. Хотя они классно играли в первом тайме, учли все сильные стороны соперника. Но Аргентина сильна характером и Месси. Хоть они и плохо действуют в обороне», — сказал Семин «СЭ».

В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии 12 июля.