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8 июля, 14:07

Главный тренер сборной Хорватии Далич оставил свой пост

Руслан Минаев
Златко Далич.
Фото Reuters

Хорватский футбольный союз (HNS) объявил об уходе Златко Далича с поста главного тренера сборной.

«Скромное прибытие, незабываемая поездка, гордое прощание. Результат говорит о том, какой вы тренер, а уважение к игрокам и соперникам — о том, какой вы человек», — говорится в сообщении HNS.

Специалист руководил национальной командой с 2017 года. Сборная Хорватии на чемпионате мира-2026 дошла до 1/16 финала, уступив сборной Португалии со счетом 1:2.

Под руководством 59-летнего Далича сборная завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые — на ЧМ-2022. В 2023-м команда стала второй в «Финале четырех» Лиги наций.

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