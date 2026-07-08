Главный тренер сборной Хорватии Далич оставил свой пост

Хорватский футбольный союз (HNS) объявил об уходе Златко Далича с поста главного тренера сборной.

«Скромное прибытие, незабываемая поездка, гордое прощание. Результат говорит о том, какой вы тренер, а уважение к игрокам и соперникам — о том, какой вы человек», — говорится в сообщении HNS.

Специалист руководил национальной командой с 2017 года. Сборная Хорватии на чемпионате мира-2026 дошла до 1/16 финала, уступив сборной Португалии со счетом 1:2.

Под руководством 59-летнего Далича сборная завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые — на ЧМ-2022. В 2023-м команда стала второй в «Финале четырех» Лиги наций.