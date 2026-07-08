Ловчев — о Нагельсманне: «Будущего у него и прежде особо не просматривал»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсманне, с которым европейская команда провалилась на ЧМ-2026.

— Чего не хватило немцам?

— Когда-то у нас в Ленинграде проводились юношеские турниры памяти Гранаткина. Помните?

— Прекрасно помню.

— Виктор Царев, возглавлявший школу «Динамо», мне рассказывал: на этом турнире постоянно проводились тренерские семинары. Особенно прислушивались к немцам, потому что у них была просто машина по подготовке кадров. Их юноши выигрывали все! Так немцы рассказывали, как выбирают детей. Вот способный парнишка — его берут. Начинают выяснять подноготную: какого роста родители, какой у них вес...

Сейчас ничего этого в Германии нет. Их юношеские, детские и молодежные команды не выигрывают. Уперлись в свой чемпионат, где правят бал иностранцы. Тот же Кейн. Мюллеров и Беккенбауэров больше нет. А футбол у «Баварии» скучный. Да, машина — но скука! А испанцы будто выскочили из дворового футбола. Тот же Ямаль — «ой, какой интересный мальчишка, давайте его в сборную поставим». Он и там играет как во дворе.

— Виллаш-Боаш после неудачной работы ушел сначала в автоспорт, потом стал президентом «Порту». Каким вы видите теперь будущее Нагельсманна?

— Виллаш-Боаша я вижу, когда смотрю «Порту»! А у Нагельсманна я будущего и прежде особо не просматривал. Все эти разговоры про «Лейпциг» и какую-то особую систему — выдумки! Тренер зависит от игроков, которые есть. Ты их не переделывай. Не превращай в инкубаторских.

— Как формулируете, а.

— Суть футбола — соперничество идей! Советский футбол на этом двигался! У Лобановского математика, он запрещал нам играть в «стенку». Как думаете, почему?

— Блажь.

— Не блажь! Вот я отдаю тебе мяч, в «стеночку» под тебя открываюсь. Защитник перехватывает мяч — и один обрезал сразу двоих. В математику Лобановского это не ложилось. У Бескова другой футбол, вообще не математика. Недавно ушедший Сережа Рожков, бывший ассистент Бескова, мне говорил: «Это не Бесков сделал «Спартак», это «Спартак» сделал Бескова». В какие рамки можно было загнать Федю или Гаврилова? Да ни в какие! Бесков им не мешал. Только организовал. Соперничество двух стилей толкало наш футбол вперед.

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 в 1/16 финала. Команда Нагельсманна уступила Парагваю: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил Парагвай — 4:3.