Семин — о Франции на ЧМ-2026: «Она изумительно играет. У них на каждой позиции суперзвезда»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Франции на чемпионате мира-2026.

«Безусловно, Франция является фаворитом турнира. Она изумительно играет. У нее на каждой позиции суперзвезда. А Дешам смог их объединить. Главная задача сборной Франции — победа на чемпионате мира. Уверен, что игроки не хотят повторять сценарий, который был в финале чемпионата мира-2022 в Катаре», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Франции в 1/4 финала ЧМ-2026 сыграет с Марокко 9 июля.