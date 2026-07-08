Фалькао — о вылете Колумбии с ЧМ-2026: «Наш футбол не может продолжать поощрять бездельников»

Бывший нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао раскритиковал структуру колумбийского футбола после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала турнира Колумбия в серии пенальти уступила Швейцарии (0:0, 3:4), которая за выход в полуфинал поборется с Аргентиной.

«Обидно за те возможности, которые у нас были — мы не смогли их реализовать. На этой стадии соперник такого уровня ошибок не прощает. 11-метровые снова подрезали нашей команде крылья. Нам определенно нужно работать над этим в футболе, в клубах, в сборной. Но так не может продолжаться. Команды не вкладываются, потому что знают, что не вылетят в дивизион C. Футболисты знают, что ничего не случится, если они финишируют последними. Наш футбол не может продолжать поощрять бездельников и посредственность», — приводит Mundo Deportivo слова Фалькао.

На счету форварда 36 голов в 105 матчах за основную сборную Колумбии. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.