Игрок Египта Зико: «Сделали, что могли, но судья был за них. Поздравляю Аргентину с победой на ЧМ»

Полузащитник сборной Египта Зико эмоционально прокомментировал судейство матча с Аргентиной (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Турнир был подстроен — им больше ничего и не было нужно.

Судья был несправедлив. Несправедлив, несправедлив, несправедлив, несправедлив.

Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы сделали все, что могли, но, как вы сами видите, судья был на их стороне. Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Очевидно, что все было спланировано именно для них», — приводит слова Зико Give Me Sport.