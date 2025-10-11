Сборная Норвегии разгромила Израиль, Холанн дважды не забил пенальти и оформил хет-трик

Сборная Норвегии одержала разгромную победу над Израилем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0. Игра прошла на стадионе «Уллеволь» в Осло.

Нападающий норвежской команды Эрлин Холанн дважды не забил пенальти на 6-й минуте, однако оформил хет-трик в матче и довел число голов за сборную до 51. На счету футболистов команды Израиля Анана Халили и Идана Нахмиаса по автоголу в этой игре.

Сборная Норвегии набрала 18 очков и продолжает лидировать в группе I. Израиль с 9 баллами располагается на третьей строчке.

Следующий матч в отборе чемпионата мира норвежцы проведут 13 ноября против Эстонии, а израильтяне 14 октября встретятся с Италией.