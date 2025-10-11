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11 октября 2025, 20:50

Сборная Норвегии разгромила Израиль, Холанн дважды не забил пенальти и оформил хет-трик

Алина Савинова
Эрлин Холанн (в центре).
Фото Global Look Press

Сборная Норвегии одержала разгромную победу над Израилем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:0. Игра прошла на стадионе «Уллеволь» в Осло.

Нападающий норвежской команды Эрлин Холанн дважды не забил пенальти на 6-й минуте, однако оформил хет-трик в матче и довел число голов за сборную до 51. На счету футболистов команды Израиля Анана Халили и Идана Нахмиаса по автоголу в этой игре.

Эрлинг Холанн сделал хет-трик в&nbsp;матче против Израиля.Холанн — зверь. Дважды за две минуты не реализовал пенальти против Израиля, но все равно оформил хет-трик

Сборная Норвегии набрала 18 очков и продолжает лидировать в группе I. Израиль с 9 баллами располагается на третьей строчке.

Следующий матч в отборе чемпионата мира норвежцы проведут 13 ноября против Эстонии, а израильтяне 14 октября встретятся с Италией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
11 октября 2025, 19:00. Уллевол (Осло)
Норвегия
5:0
Израиль

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