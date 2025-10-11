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11 октября 2025, 20:59

Армения на выезде уступила Венгрии, Сперцян провел на поле весь матч

Полузащитник сборной Венгрии Андраш Шефер и хавбек сборной Армении Эдуард Сперцян.
Фото Reuters

Сборная Венгрии дома обыграла Армению в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

На 56-й минуте счет открыл форвард венгров Даниэль Лукач, на 90+4-й минуте отличился нападающий венгров Жомбор Грубер.

Экс-защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провели на поле весь матч, хавбек «Рубина» Угочукву Иву вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Сборная Венгрии поднялась на второе место в группе F отборочного турнира ЧМ-2026 с 4 очками в 3 матчах, Армения опустилась на третью строчку с 3 очками в 3 играх.

В следующем туре Венгрия сыграет на выезде с Португалией, а Армения проведет игру в гостях с Ирландией. Обе встречи состоятся 14 октября.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
11 октября 2025, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)
Венгрия
2:0
Армения

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