Армения на выезде уступила Венгрии, Сперцян провел на поле весь матч

Сборная Венгрии дома обыграла Армению в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

На 56-й минуте счет открыл форвард венгров Даниэль Лукач, на 90+4-й минуте отличился нападающий венгров Жомбор Грубер.

Экс-защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провели на поле весь матч, хавбек «Рубина» Угочукву Иву вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Сборная Венгрии поднялась на второе место в группе F отборочного турнира ЧМ-2026 с 4 очками в 3 матчах, Армения опустилась на третью строчку с 3 очками в 3 играх.

В следующем туре Венгрия сыграет на выезде с Португалией, а Армения проведет игру в гостях с Ирландией. Обе встречи состоятся 14 октября.