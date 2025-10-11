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11 октября 2025, 20:50

В Осло прошли пропалестинские акции во время матча Норвегии и Израиля

Протесты в Осло перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 Норвегия — Израиль.
Фото Reuters

В Осло прошли пропалестинские акции во время матча отборочного турнира ЧМ-2026 между Норвегией и Израилем.

Перед началом встречи в столице Норвегии состоялись демонстрации, на которых активисты выходили с антиизраильскими баннерами. По данным TV2, в акциях приняли участие более тысячи человек, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Во время игры, которая прошла на стадионе «Уллевол» в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу Норвегии, активисты развернули флаг Палестины на трибунах. На седьмой минуте матч был остановлен из-за выбежавшего на поле мужчины в футболке с надписью «Освободите сектор Газа».

Мужчина в футболке с надписью «Освободите сектор Газа» выбежал на поле во время матча Норвегия — Израиль.
Фото AFP

Главный арбитр возобновил игру после того, как охрана увела активиста с газона.

1 октября издание RMC Sport сообщало, что несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации в секторе Газа. Вопрос участия израильских сборных и клубов в международных соревнованиях не был включен в повестку заседания совета ФИФА, который состоялся 2 октября.

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ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
11 октября 2025, 19:00. Уллевол (Осло)
Норвегия
5:0
Израиль

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