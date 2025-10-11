В Осло прошли пропалестинские акции во время матча Норвегии и Израиля

В Осло прошли пропалестинские акции во время матча отборочного турнира ЧМ-2026 между Норвегией и Израилем.

Перед началом встречи в столице Норвегии состоялись демонстрации, на которых активисты выходили с антиизраильскими баннерами. По данным TV2, в акциях приняли участие более тысячи человек, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Во время игры, которая прошла на стадионе «Уллевол» в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу Норвегии, активисты развернули флаг Палестины на трибунах. На седьмой минуте матч был остановлен из-за выбежавшего на поле мужчины в футболке с надписью «Освободите сектор Газа».

Мужчина в футболке с надписью «Освободите сектор Газа» выбежал на поле во время матча Норвегия — Израиль. Фото AFP

Главный арбитр возобновил игру после того, как охрана увела активиста с газона.

1 октября издание RMC Sport сообщало, что несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации в секторе Газа. Вопрос участия израильских сборных и клубов в международных соревнованиях не был включен в повестку заседания совета ФИФА, который состоялся 2 октября.