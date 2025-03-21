Кейн рассказал, как отреагировал на назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что не ожидал назначения Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

«Если честно, я был удивлен. Да, я этого не ожидал. Наверное, я просто не думал о нем как о тренере национальной сборной.

Но да, как только об этом объявили, я был очень рад, потому что, конечно, в прошлом году я имел удовольствие работать с ним. Я знаю, что он может привнести в нашу команду», — приводит слова Кейна Goal.

О назначении 51-летнего немца стало известно в октябре прошлого года. Он приступил к работе в начале января. 21 марта Тухель дебютирует в сборной Англии в домашнем матче против Албании в отборочном турнире чемпионата мира. Начало — в 22.45 по московскому времени.