21 марта, 17:50

Кейн рассказал, как отреагировал на назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что не ожидал назначения Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

«Если честно, я был удивлен. Да, я этого не ожидал. Наверное, я просто не думал о нем как о тренере национальной сборной.

Но да, как только об этом объявили, я был очень рад, потому что, конечно, в прошлом году я имел удовольствие работать с ним. Я знаю, что он может привнести в нашу команду», — приводит слова Кейна Goal.

О назначении 51-летнего немца стало известно в октябре прошлого года. Он приступил к работе в начале января. 21 марта Тухель дебютирует в сборной Англии в домашнем матче против Албании в отборочном турнире чемпионата мира. Начало — в 22.45 по московскому времени.

