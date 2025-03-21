Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

21 марта, 16:26

Хассельбайнк посоветовал Роналду завершить карьеру: «Он вредит своему наследию. Футболу не нужен Криштиану на ЧМ-2026»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Челси» и сборной Нидерландов Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду стоит завершить карьеру.

«Футболу не нужен Роналду на чемпионате мира 2026 года. Роналду долгое время был одним из лучших игроков, одним из лучших игроков в истории. Я думаю, что сейчас он вредит себе, продолжая играть за сборную — это влияет на его наследие.

Если вы спросите меня, кто лучше, Месси или Роналду, я всегда скажу, что Роналду, потому что ему пришлось многое сделать, чтобы достичь такого уровня и оставаться на нем. Мы все знаем, что есть время, когда ты приходишь, и есть время, когда тебе нужно уйти. Я думаю, что его время пришло давно, и ему нужно дать возможность кому-то другому.

Я не думаю, что в данный момент он лучше других игроков, которые есть в Португалии. В некоторых играх нужно прессинговать, в других нужно делать что-то другое, и я думаю, что он больше не может этого делать. В этом нет ничего постыдного. То, что он вообще играет в 40 лет, само по себе является достижением.

Наступает время, когда нужно повесить бутсы на гвоздь. Я думаю, что это время наступит, когда Месси закончит. Когда Месси решит завершить карьеру, то же самое сделает и Роналду», — приводит слова Хасселбайнка Goal.

20 марта Роналду в 40 лет вышел в стартовом составе сборной Португалии на первый матч против Дании (0:1) в четвертьфинале Лиги наций.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Читайте также
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    И? Он же не сам себя в сборную вызывает. Понятно, что отчасти магия имени и статуса КриРо влияет и на Мартинеса, но тот же не враг себе, чтоб тащить Роналду в сборную во вред.

    22.03.2025

  • ValeraK

    Мостовой вообще не понял, что за вопросы))

    21.03.2025

  • serkonol

    месси не бухал и по девкам не шлялся, но и в финалах лиги чемпионов после 2015-го года не играл. перед катаром ради месси и сборной аргентины, нагадили персонально роналду и сборной португалии.

    21.03.2025

  • serkonol

    месси повезло, что у него в барсе партнёрами были пуйоль и хавиньеста! а без них чего добился месси? даже в катаре фифа тянула аргентину в финал, и титул фактически вратарь выиграл.

    21.03.2025

  • Berkut-7

    Хочет и играет , какие вопросы? ДА хоть до 60ти , его личное дело , не понимаю , какое вообще дело Хаселбайнку до наследия Роналду.....футбол не мма , где по старости лет тебе просто репу начистят и ты в инвалидом можешь стать если вовремя не уйти, не, в футболе тоже здоровье важно, если ноги больные лучше закончить, а если нормально бегается , то чего не играть-то.

    21.03.2025

  • Степочкин

    Так в футболе нет наград за трудолюбие. Хватит уже говорить кому сколько пришлось пахать. Есть награды за конкретные достижения: голы, выигрыши турниров... Значит Месси был лучше, был ближе к целям, выбрал нужную команду, что тоже необходимо уметь правильно сделать и заслужить еще быть в такой команде. Ничего просто так не бывает.

    21.03.2025

  • Gordon

    Сколько человек хочет, столько и играет. Хоть Роналду, хоть Пупкин. Вот и всё. А насчёт аргумента того, что Роналду по сравнению с Месси пришлось многое сделать - это давно веселит весьма. Типа пока Роналду пахал Месси валялся на пляже, бухал и шлялся по девкам, а потом делал на поле то, что делал, просто потому что талантливый:)

    21.03.2025

    • Бразилия — Колумбия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

    Кейн рассказал, как отреагировал на назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости