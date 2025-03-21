Хассельбайнк посоветовал Роналду завершить карьеру: «Он вредит своему наследию. Футболу не нужен Криштиану на ЧМ-2026»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Нидерландов Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду стоит завершить карьеру.

«Футболу не нужен Роналду на чемпионате мира 2026 года. Роналду долгое время был одним из лучших игроков, одним из лучших игроков в истории. Я думаю, что сейчас он вредит себе, продолжая играть за сборную — это влияет на его наследие.

Если вы спросите меня, кто лучше, Месси или Роналду, я всегда скажу, что Роналду, потому что ему пришлось многое сделать, чтобы достичь такого уровня и оставаться на нем. Мы все знаем, что есть время, когда ты приходишь, и есть время, когда тебе нужно уйти. Я думаю, что его время пришло давно, и ему нужно дать возможность кому-то другому.

Я не думаю, что в данный момент он лучше других игроков, которые есть в Португалии. В некоторых играх нужно прессинговать, в других нужно делать что-то другое, и я думаю, что он больше не может этого делать. В этом нет ничего постыдного. То, что он вообще играет в 40 лет, само по себе является достижением.

Наступает время, когда нужно повесить бутсы на гвоздь. Я думаю, что это время наступит, когда Месси закончит. Когда Месси решит завершить карьеру, то же самое сделает и Роналду», — приводит слова Хасселбайнка Goal.

20 марта Роналду в 40 лет вышел в стартовом составе сборной Португалии на первый матч против Дании (0:1) в четвертьфинале Лиги наций.