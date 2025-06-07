Казахстан — Северная Македония: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Сборные Казахстана и Северной Македонии сыграют в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи Казахстан — Северная Македония будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
В группе J казахстанская команда набрала три очка и занимает третье место, Северная Македония с пятью баллами идет на второй строчке.
Ответный матч состоится 13 октября.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
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