Казахстан и Северная Македония сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Казахстана и Северной Македонии сыграют в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Казахстан — Северная Македония будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

09 июня 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)

В группе J казахстанская команда набрала три очка и занимает третье место, Северная Македония с пятью баллами идет на второй строчке.

Ответный матч состоится 13 октября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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