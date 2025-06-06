Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией в матче отбора чемпионата мира

Бельгия и Северная Македония сыграли вничью в 3-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

На гол защитника македонской команды Максима Де Кейпера на 28-й минуте бельгийцы ответили точным ударом в исполнении Эзгана Алиоски на 86-й минуте.

В другом матче Уэльс разгромил Лихтенштейн со счетом 3:0.

Уэльс с 7 очками лидирует у группе J. Северная Македония (5) располагается на второй строчке. Бельгия (1) идет четвертой после одного проведенного матча, а у Лихтенштейна (0) пятая позиция.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

06 июня 2025, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)