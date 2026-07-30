Инфантино считает создание коммерческой структуры для продажи прав на чемпионат мира «прекрасной возможностью»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о создании коммерческой структуры для продажи части прав на чемпионат мира по футболу.

«Это прекрасная возможность ускорить развитие футбола во всем мире. Но это всего лишь предложение, а не обязательство. Выбор остается за нашими ассоциациями-членами ФИФА, и мы здесь, чтобы обсудить его со всеми», — написал Инфантино в соцсетях.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

Предложение главы ФИФА поддерживается Thrive Capital, инвестиционной фирмой, основанной Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.