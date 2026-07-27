Карпин о ЧМ-2026: «Откровением лично для меня стал Месси»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года.

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах. В финале турнира Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.

«Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины — его безусловная заслуга», — приводит слова Карпина РФС.

Чемпионат мира состоялся с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимали участие 48 команд.