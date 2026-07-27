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Сегодня, 15:29

Карпин о ЧМ-2026: «Откровением лично для меня стал Месси»

Сергей Филин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года.

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах. В финале турнира Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.

«Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины — его безусловная заслуга», — приводит слова Карпина РФС.

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль в&nbsp;финале ЧМ-2026 с&nbsp;Аргентиной.Тактический итог ЧМ-2026 — едва ли не все научились парковать «автобусы». А взламывать их — лишь единицы

Чемпионат мира состоялся с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимали участие 48 команд.

Источник: РФС
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Валерий Карпин
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Чемпионат мира по футболу 2026

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