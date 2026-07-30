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Фермин Лопес: «Это было худшее лето, безусловно»

Павел Лопатко

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признался, что пережил «худшее лето», когда пропустил чемпионат мира-2026 из-за травмы.

«Это было худшее лето, безусловно. Все шло хорошо... я чувствовал себя в пике формы, а затем пришла травма. Сначала я не мог смотреть матчи Испании, это было тяжело, потому что я тоже хотел быть там и играть, так как был в своей лучшей форме.

Но победа много значила и для меня, это моя страна, и это мои товарищи по команде, особенно игроки «Барселоны», которые там были. Это также многому меня научило, я многому научился... но эта неудача действительно сильно меня ударила. Я должен это признать.

Цель — вернуться после этой травмы с сильной мотивацией, и я считаю, что полностью готов. В прошлом сезоне я показал свою ценность и то, что могу предложить команде. И в этом сезоне я должен продолжать развиваться и играть на том же уровне, что и в прошлом сезоне», — цитирует 23-летнего испанца Catalunya Radio.

Лопес играет за «Барселону» с 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 в 48 матчах футболист забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что полузащитник успешно прогрессирует после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученной в конце сезона-2025/26.

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