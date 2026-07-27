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Сегодня, 10:58

Президент ФИФА Инфантино ответил критикам ЧМ-2026: «Помедитируйте, помолитесь, посмотрите футбол»

Сергей Филин

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к критикам чемпионата мира-2026.

«Мне очень жаль, что вы были так поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все. Всем, кто тратил свое время и силы на ненависть, помедитируйте, помолитесь, улыбнитесь, проведите время с близкими или посмотрите футбольный матч», — написал Инфантино в соцсетях.

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ЧМ-2026 прошел в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финале турнира сборная Испании победила сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.

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