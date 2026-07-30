Глава Федерации футбола Франции Диалло — о планах ФИФА: «Это тревожный проект со множеством вопросов»

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«Это тревожный проект, который вызывает множество вопросов. Мы узнали о нем из прессы, не имея никакой информации. Мы не знаем ни его философии, ни его необходимости, ни финансовой структуры, ни источников финансирования. Этот проект вызывает беспокойство, потому что в нем нет деталей, хотя он затрагивает один из фундаментальных активов футбола — чемпионат мира, который является крупнейшим спортивным событием в мире», — цитирует Диалло France Inter.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.