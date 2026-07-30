Касерес — о Германии: «С Вирцем было просто. Он очень предсказуемый»

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» высказался об уровне игры полузащитника «Ливерпуля» и сборной Германии Флориана Вирца.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Парагвай победил Германию в серии пенальти (1:1, пенальти — 4:3).

— Против кого из соперников было легче всего?

— С Флорианом Вирцем было просто. Он очень предсказуемый, я читал его действия. Возможно, потому что много изучал его.

— Смотрел ли ты другие матчи чемпионата мира? Что запомнилось?

— Вообще не было времени смотреть что-либо. Только финал — Аргентину... Было немного грустно, но играли рано утром, очень жарко, поэтому, наверное, вышло не так зрелищно.

— Многие начали строить теории заговора, что ФИФА помогала Аргентине.

— Я в это вообще не верю.

— Как тебе формат ЧМ с 48 командами?

— Для нас это было полезно, потому что благодаря расширению турнира мы вышли из группы. Не знаю, как будет с 64 командами, но пока это сработало для нас в положительном ключе.