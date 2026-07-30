Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:15

Касерес рассказал о провокации Мбаппе: «У него не получилось»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» поделился мнением об игре против нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция победила Парагвай со счетом 1:0.

— Было ли у тебя конкретное задание играть по Мбаппе?

— Конкретно у меня — нет. Главный тренер сказал опорным полузащитникам: «Вы не должны дать Мбаппе ни сантиметра пространства!» Но также любой, кто оказывался рядом с Килианом, по задумке штаба, не должен был датьему свободы.

— Во время матча вы с Килианом что-то обсуждали и даже смеялись.

— Я вообще не мог позволить себе хоть на немного отпустить Мбаппе. Мне было невероятно сложно! В какой-то момент он сказал мне: «Ты навсегда со мной? Будешь держать и толкать весь матч?» Я ответил: «Да, иначе ты забьешь». А потом он спросил: «Может, еще поцелуешь?» Я просто рассмеялся и сказал, что он прав. Но поцелуя не было.

Наверное, это была какая-то провокация, чтобы я потерял концентрацию. Но у него не получилось.

Хуан Касерес и&nbsp;Килиан Мбаппе.Хуан Касерес: «Мбаппе пытался меня спровоцировать. Спрашивал: «Ты навсегда со мной? Может, поцелуешь?»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Хуан Касерес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касерес ответил Барколя на обвинения в жесткости: «Умереть на поле — наша манера игры»

Касерес не смог ни с кем поменяться футболками на ЧМ-2026: «Возможно, слишком жестко обошелся»
Новости
RSS RSS
Все новости