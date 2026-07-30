Касерес рассказал о провокации Мбаппе: «У него не получилось»

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» поделился мнением об игре против нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция победила Парагвай со счетом 1:0.

— Было ли у тебя конкретное задание играть по Мбаппе?

— Конкретно у меня — нет. Главный тренер сказал опорным полузащитникам: «Вы не должны дать Мбаппе ни сантиметра пространства!» Но также любой, кто оказывался рядом с Килианом, по задумке штаба, не должен был датьему свободы.

— Во время матча вы с Килианом что-то обсуждали и даже смеялись.

— Я вообще не мог позволить себе хоть на немного отпустить Мбаппе. Мне было невероятно сложно! В какой-то момент он сказал мне: «Ты навсегда со мной? Будешь держать и толкать весь матч?» Я ответил: «Да, иначе ты забьешь». А потом он спросил: «Может, еще поцелуешь?» Я просто рассмеялся и сказал, что он прав. Но поцелуя не было.

Наверное, это была какая-то провокация, чтобы я потерял концентрацию. Но у него не получилось.