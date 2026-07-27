Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:12

Карпин о ЧМ-2026: «Отмечу Испанию, которая сделала ставку на командный футбол»

Сергей Филин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Матчи национальных сборных, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо», — приводит слова Карпина РФС.

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль в&nbsp;финале ЧМ-2026 с&nbsp;Аргентиной.Тактический итог ЧМ-2026 — едва ли не все научились парковать «автобусы». А взламывать их — лишь единицы

Чемпионом мира-2026 стала Испания. В финале она обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата», победа «Оренбурга»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата», победа «Оренбурга»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Карпин о ЧМ-2026: «Откровением лично для меня стал Месси»
Мбаппе обратился к болельщикам после ЧМ-2026: «Мы вернулись без трофея, так будет еще какое-то время»
Президент ФИФА Инфантино ответил критикам ЧМ-2026: «Помедитируйте, помолитесь, посмотрите футбол»
Главный тренер сборной России Карпин о ЧМ-2026: «По игре финал понравился»
Полузащитник «Динамо» Фомин о ЧМ-2026: «В целом турнир прошел хорошо, но в финале было скучновато»
Тактический итог ЧМ-2026 — едва ли не все научились парковать «автобусы». А взламывать их — лишь единицы
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Карпин о ЧМ-2026: «Откровением лично для меня стал Месси»
Президент ФИФА Инфантино ответил критикам ЧМ-2026: «Помедитируйте, помолитесь, посмотрите футбол»
Главный арбитр финала ЧМ-2026 Винчич завершил карьеру в возрасте 46 лет
Галактионов признался, что забыл рецепт победы над де ла Фуэнте
Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после чемпионата мира
Главный тренер сборной России Карпин о ЧМ-2026: «По игре финал понравился»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе обратился к болельщикам после ЧМ-2026: «Мы вернулись без трофея, так будет еще какое-то время»

Карпин о ЧМ-2026: «Откровением лично для меня стал Месси»
Новости
RSS RSS
Все новости