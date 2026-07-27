Карпин о ЧМ-2026: «Отмечу Испанию, которая сделала ставку на командный футбол»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Матчи национальных сборных, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо», — приводит слова Карпина РФС.

Чемпионом мира-2026 стала Испания. В финале она обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.