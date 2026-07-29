Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:12

ФИФА открыла дело из-за политического баннера сборной Аргентины и поведения игроков после финала ЧМ

Руслан Минаев
Леандро Паредес толкает Гави после финального матча ЧМ-2026.
Фото Global Look Press

ФИФА открыла дисциплинарное производство против Ассоциации футбола Аргентины за демонстрацию игроками национальной команды баннера с фразой о Фолклендских (Мальвинских) островах на поле после победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026, приводит сообщение ФИФА журналист Sky Роб Харрис в соцсети X.

Футболисты вынесли на поле полотно с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;баннером про Мальвинские острова после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером

Также отмечается, что ФИФА возбудила дело против аргентинцев Науэля Молины, Леандро Паредеса и Тьяго Альмады за поведение после финального матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1 в дополнительное время). После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Экс-футболиста «Зенита» после этого начали успокаивать аргентинские игроки. Молина попытался сбить с ног испанца Родри, когда тот праздновал победу.

Леандро Паредеса и&nbsp;Эрика Гарсию разнимают после финала ЧМ-2026.Паредес устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией. Аргентинец схватил за горло Гарсию и повалил Гави

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Эйнгорн
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Эйнгорн
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
«Мы — маяк свободы». Президент Аргентины обвинил демократов США и Бразилию в кампании против его страны на ЧМ
Технологии стали точнее, а само судейство — непонятнее. Итоги ЧМ-2026
ФИФА отреагировала на заявление IFAB об удалении Эмболо в матче ЧМ-2026 с Аргентиной
IFAB косвенно признал ошибку с удалением швейцарца Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
Семин считает, что ФИФА признала лучшим гол Кабрала из Кабо-Верде в качестве поощрения
The Times: Инфантино планирует продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент Аргентины Милей заявил, что правительства США и Бразилии финансируют кампанию против сборной страны
Новости
RSS RSS
Все новости