ФИФА открыла дело из-за политического баннера сборной Аргентины и поведения игроков после финала ЧМ

ФИФА открыла дисциплинарное производство против Ассоциации футбола Аргентины за демонстрацию игроками национальной команды баннера с фразой о Фолклендских (Мальвинских) островах на поле после победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026, приводит сообщение ФИФА журналист Sky Роб Харрис в соцсети X.

Футболисты вынесли на поле полотно с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».

Также отмечается, что ФИФА возбудила дело против аргентинцев Науэля Молины, Леандро Паредеса и Тьяго Альмады за поведение после финального матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1 в дополнительное время). После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Экс-футболиста «Зенита» после этого начали успокаивать аргентинские игроки. Молина попытался сбить с ног испанца Родри, когда тот праздновал победу.

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.