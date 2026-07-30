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Сегодня, 11:35

Касерес не смог ни с кем поменяться футболками на ЧМ-2026: «Возможно, слишком жестко обошелся»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» высказался о фото с улыбающимся нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция победила Парагвай со счетом 1:0.

— После матча в соцсетях было ваше с Килианом фото и подпись: «Наконец Мбаппе потрогал Кубок Лиги чемпионов».

— Ха-ха, это фото было везде, мне все его присылали. Но я просто смеюсь, мне все равно.

Вообще думаю, что я не так уж и много времени провел наедине с Мбаппе. Больше всего я опекал Барколя. Надеюсь, мы с Мбаппе еще встретимся. Не исключаю, что в следующий раз он сыграет успешнее.

— Не звал его в «Динамо»?

— Думаю, у него другие планы.

— Ты даже ни с кем не поменялся футболками?

— Нет...

— Почему?

— Возможно, потому что я слишком жестко с ними обошелся. У меня нет ни одной футболки соперника с чемпионата мира.

Хуан Касерес и&nbsp;Килиан Мбаппе.Хуан Касерес: «Мбаппе пытался меня спровоцировать. Спрашивал: «Ты навсегда со мной? Может, поцелуешь?»
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