Тренер сборной Бразилии Анчелотти: «Мы проиграли ЧМ во время паузы на водопой в матче с Норвегией»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился итогами выступления своей команды на чемпионате мира-2026.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии со счетом 1:2.

«Я думаю, мы проиграли чемпионат мира во время перерыва на водопой в матче против Норвегии. Почему? Потому что до этого момента команда контролировала игру. Норвегия много владела мячом на своей половине поля, они играли так же против Англии. Они контролировали игру и могли победить. Возможно, моя ошибка заключалась в том, что я думал, что команда потеряла контроль над игрой, хотя это было не так. Я внес несколько изменений в состав, и тогда у нас возникла проблема с голом Эрлинга Холанна», — приводит слова Анчелотти ESPN.

На 14-й минуте матча с норвежцами Бруну Гимарайнс не реализовал пенальти. Холанн забил первый гол на 79-й минуте, а на 90-й оформил дубль. Неймар отквитал один мяч, реализовав 11-метровый удар на 90+10-й минуте.