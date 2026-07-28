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Скалони обратился к болельщикам после ЧМ-2026: «Простите, что не смог привезти вам еще один кубок»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обратился к болельщикам после чемпионата мира по футболу.

В финале турнира Аргентина проиграла Испании в дополнительное время со счетом 0:1.

«Мне остается сказать одно: простите, что не смог привезти вам еще один кубок и подарить новую радость, пусть даже на пару дней, чтобы она помогла забыть обо всем плохом, что есть в жизни. Но я хочу, чтобы вы запомнили то, что мы старались показать вам вместе с этой группой игроков — моими воинами, как я называл их в разговорах с женой. Я бесконечно благодарен своему тренерскому штабу, игрокам, персоналу Ассоциации футбола Аргентины. Всем, кто незаметно трудится, чтобы нам было комфортно, и каждому из вас — за вашу любовь и поддержку», — написал Скалони в соцсетях.

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Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире принимали участие 48 команд. Аргентина стала победителем прошлого ЧМ, но не смогла защитить титул.

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