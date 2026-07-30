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Сегодня, 10:40

Касерес ответил Барколя на обвинения в жесткости: «Умереть на поле — наша манера игры»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» ответил нападающему сборной Франции Брэдли Барколя на слова о жестокости сборной Парагвая (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

— Многие в Европе критикуют Парагвай за оборонительный футбол и жесткость. Что ответишь?

— Это наша манера игры. Умереть на поле, оставить все силы. По-другому мы не можем.

— В жизни ты достаточно спокойный. А в игре похож на быка перед красной тряпкой.

— С самого утра настраиваюсь на то, чтобы все прошло хорошо и по плану. Когда звучит стартовый свисток, я переключаюсь, и сразу появляется боевой настрой.

— В матче с Францией у Парагвая 13 фолов и ни одной желтой карточки. Удивлен?

— Мы фолили не так жестко, пожалели их (улыбается). Играли чисто.

— Барколя после матча жаловался на ваши грязные приемы, говорил, что никогда не было столько толчков в спину...

— Да? Я не читал его интервью. Но еще раз: против Франции мы играли лояльно, вообще не было ничего криминального.

Хуан Касерес и&nbsp;Килиан Мбаппе.Хуан Касерес: «Мбаппе пытался меня спровоцировать. Спрашивал: «Ты навсегда со мной? Может, поцелуешь?»

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