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Сегодня, 10:39

Тренер сборной Бразилии Анчелотти: «Раздражало, что Неймар мог лучше тренироваться до начала ЧМ-2026»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что ему не понравилось в подготовке нападающего Неймара к чемпионату мира-2026.

«Единственное, что раздражало, — что Неймар мог лучше тренироваться до начала турнира и подойти в гораздо лучшем состоянии к первой игре, а не к четвертой. За исключением этого поведение игрока было идеальным», — приводит слова Анчелотти Globo.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии со счетом 1:2. 34-летний Неймар реализовал пенальти на 90+10 минуте. 29 июля форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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