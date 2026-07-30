Тренер сборной Бразилии Анчелотти: «Раздражало, что Неймар мог лучше тренироваться до начала ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что ему не понравилось в подготовке нападающего Неймара к чемпионату мира-2026.

«Единственное, что раздражало, — что Неймар мог лучше тренироваться до начала турнира и подойти в гораздо лучшем состоянии к первой игре, а не к четвертой. За исключением этого поведение игрока было идеальным», — приводит слова Анчелотти Globo.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии со счетом 1:2. 34-летний Неймар реализовал пенальти на 90+10 минуте. 29 июля форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде.