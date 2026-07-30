Касерес сравнил себя с Кунде

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» назвал футболиста с похожим стилем игры.

— Что дал тебе этот чемпионат мира в профессиональном плане?

— Я стал лучше играть в обороне, быстрее принимать решения. На турнире я понял, что Киммих — невероятный игрок, он вообще не теряет мяч. А также увидел, что у меня есть похожие характеристики с Кунде.

— На кого из них больше похож Хуан Касерес?

— Конечно, на Кунде. Киммих — это уже другой уровень.

Парагвай на ЧМ-2026 дошел до 1/8 финала турнира. Касерес на чемпионате мира сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.