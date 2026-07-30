Власти Канады не выдали почти 21 тысячу из запрошенных болельщиками виз на ЧМ-2026

Власти Канады не одобрили почти 21 тысячу заявок на визы от болельщиков, планировавших посетить матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает The Globe and Mail.

По информации издания, чаще всего отказы получали граждане Ганы — визы не выдали 3135 заявителям, тогда как разрешение на въезд получили 470 человек. Значительное число отказов также пришлось на граждан Колумбии (815) и Мексики (440).

Среди стран, чьи сборные не участвовали в турнире, больше всего отказов получили граждане Пакистана (2200), Индии (2000), Нигерии (2000) и Бангладеш (805).

При этом все визы были одобрены приглашенным ФИФА лицам, включая арбитров и сотрудников организации, а также всем 210 болельщикам сборной Швейцарии. Кроме того, 175 человек, прибывших в Канаду во время турнира, подали прошения о предоставлении убежища.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.