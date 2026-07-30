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Сегодня, 08:50

Касерес положительно оценил паузы на водопой: «Помогало сбить ритм соперника»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» высказался об атмосфере на чемпионате мира-2026.

— Парагвай на чемпионате мира всех удивил. Как проходила подготовка к турниру?

— В Парагвае перед турниром построили гибридное поле — там была смесь искусственного газона с натуральным. Но было очень-очень жарко. В США тоже стояла жара. Наша подготовка оказалась физически очень сложной.

— Паузы на водопой помогали?

— Для нас это было полезно, потому что в некоторых матчах соперник шел в атаку всей командой, и пауза помогала нам сбить их ритм. Так что для соперника это было не так хорошо. А для нас — наоборот.

— В первом туре вы проиграли США — 1:4...

— Это был очень плохой матч для нас. Мы дебютировали на турнире, не справились с эмоциями. Сборная США играла дома, при своих болельщиках, для них эта победа была очень важна.

Хуан Касерес и&nbsp;Килиан Мбаппе.Хуан Касерес: «Мбаппе пытался меня спровоцировать. Спрашивал: «Ты навсегда со мной? Может, поцелуешь?»

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