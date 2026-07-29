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29 июля, 23:45

КАФ проведет заседание исполкома и обсудит план Инфантино продать долю прав на чемпионат мира

Руслан Минаев

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на следующем неделе проведет заседание исполкома, чтобы оценить и проанализировать план главы ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира, сообщает журналист Sky Роб Харрис.

Во вторник, 28 июля, The Times сообщил, что переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может стать «комиссионером» новой компании и заработать на схеме десятки миллионов фунтов.

«КАФ также призывает свои ассоциации-члены изучить предложение ФИФА принять участие в процессе консультаций в соответствии с регламентом КАФ и ФИФА и установленными процедурами.

КАФ обязуется продолжать консультации и сотрудничество со своими ассоциациями-членами, ФИФА, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами в поддержку увеличения финансовых и других ресурсов для развития и роста футбола в Африке и во всем мире», — цитирует заявление КАФ журналист The Guardian Осасу Обаивана.

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

Ранее в УЕФА рекомендовали Инфантино не переходить черту.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

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