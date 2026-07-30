Касерес раскритиковал раздевалки на стадионах в США: «Требовалось 4-5 минут, чтобы просто дойти до газона!»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» назвал минус стадионов в США.

— Тебе понравилось увиденное в США — стадионы, атмосфера турнира?

— Там все очень красиво. Огромные стадионы. Но было неудобное расположение раздевалок — они находились очень далеко от поля. Нам требовалось четыре-пять минут, чтобы просто дойти до газона! Это как если бы мы сейчас из главного здания базы «Динамо» прошли до нашего тренировочного поля — там этот путь казался вечностью.

Что касается атмосферы... Честно, меня переполняли эмоции. Перед игрой с США я расплакался. Настолько важный это был для меня момент! Перед Турцией уже удалось сдержаться: старался дышать настолько глубоко, насколько это было возможно. Вроде получилось.

— В матче с Турцией ты сделал девять отборов — это лучший результат турнира.

— После поражения от США я понял, что должен тренироваться в два раза больше. Но отборы — это не только моя заслуга, партнеры тоже помогали мне.