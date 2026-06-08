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8 июня, 06:43

Защитник сборной Ирака Яхья пропустит ЧМ-2026, его заменил Макнзи

Павел Лопатко

Защитник сборной Ирака Ахмед Яхья получил травму спины, из-за которой пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026.

30-летний игрок обороны «Аль-Шорты» выбыл примерно на четыре недели. Он получил травму в товарищеском матче с Испанией (1:1).

Вместо Яхьи в сборную Ирака вызвали 24-летнего защитника «Аль-Кармы» Ахмеда Макнзи.

Яхья дебютировал за сборную Ирака в июне 2023 года, в 19 матчах футболист отметился результативной передачей. Макнзи впервые сыграл за национальную команду в декабре 2024 года, у него шесть матчей без результативных действий.

На групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, Сенегалом и Норвегией.

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