Игроки сборной Марокко Мазрауи и Эззалзули получили травмы за несколько дней до ЧМ-2026

Футболисты сборной Марокко Нуссаир Мазрауи и Абде Эззалзули получили повреждения в товарищеском матче против Норвегии (1:1) перед ЧМ-2026.

Оба игрока вышли в стартовом составе национальной команды. Мазрауи потребовалась замена на 29-й минуте, а Эззалзули покинул поле из-за травмы в перерыве. Степень серьезности повреждений футболистов пока неизвестна.

Марокко сыграет в группе C на ЧМ-2026. Соперниками африканской сборной станут Бразилия, Шотландия и Гаити.

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