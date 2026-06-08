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8 июня, 05:34

Петкович продлил контракт со сборной Алжира до июля 2028 года

Павел Лопатко

Владимир Петкович подписал продление контракта и останется главным тренером сборной Алжира до июля 2028 года, объявила футбольная ассоциация страны.

Продление контракта состоялось через четыре дня после того, как «пустынные лисы» обыграли Нидерланды (1:0) в товарищеском матче в Роттердаме и в преддверии последней товарищеской встречи перед финальным турниром чемпионата мира-2026 против Боливии.

62-летний Петкович, родом из Боснии и Герцеговины, но давно проживающий в Швейцарии, долгое время тренировал сборную Швейцарии, прежде чем недолго возглавлял «Бордо». Петкович был нанят Алжиром в феврале 2024 года после того, как команда пропустила два чемпионата мира.

Контракты членов тренерского штаба сборной Алжира, включая ассистента главного тренера Давиде Моранди, тренера вратарей Гвидо Нанни и главного тренера по физподготовке Паоло Ронгони, также были продлены до июля 2028 года.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Алжир сыграет с Аргентиной, Австрией и Иорданией.

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