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Сегодня, 14:31

Непомнящий — о ЧМ-2026: «Не жду чудес от африканских команд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«Насколько это будет возможно, буду следить за чемпионатом мира. Сможет ли себя проявить кто-то из африканских сборных? Для меня это всегда болезненный вопрос. С одной стороны, африканские команды прибавляют, игроки выступают в больших клубах. Но, несмотря на это, есть большие проблемы с дисциплиной. Они никак не могут собраться и показать хороший результат. Поэтому никаких чудес я от них не жду», — сказал Непомнящий «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

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Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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