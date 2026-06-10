Ари назвал главных фаворитов ЧМ-2026: «У Бразилии большие шансы»

Экс-футболист «Краснодара» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира.



«У Бразилии большие шансы на победу на чемпионате мира. Думаю, главные конкуренты: Испания, Франция, Аргентина. Каждый бразилец мечтает играть на чемпионате мира. Поэтому мотивация огромная. Думаю, Энрике и Сантос хорошо себя проявят на турнире. Они очень качественные игроки», — сказала Ари «СЭ».



Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.