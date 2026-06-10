Кержаков — о чемпионате мира-2026: «Интересно посмотреть на игру Узбекистана»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«Планирую следить за мундиалем. Интересно посмотреть на игру Узбекистана. Их выход на чемпионат мира — событие. В принципе, буду за всеми смотреть, хочется следить за новинками в футболе. На прошлом чемпионате мне хотелось, чтобы выиграла Аргентина. Сейчас уже нет такого интереса. Победить должен сильнейший», — сказал Кержаков «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

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