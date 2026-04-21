В Иране назвали условие участия игроков сборной в чемпионате мира-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная сборная может принять участие в чемпионате мира-2026 при условии обеспечения безопасности ее игроков.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира. Но решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности [Ирана]», — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что в Иране рассматривают возможность отказа от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем. Иранская сборная по итогам жеребьевки попал в группу G и должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

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