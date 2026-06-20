Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026

После двух туров в группе C нет команды, которая уже гарантировала себе место в 1/16 финала. Но есть пара явных фаворитов: Бразилия и Марокко благодаря пятничным победам набрали по 4 очка, однако южноамериканцы выше за счет совокупной разницы мячей. Шотландия точно не опустится ниже третьего места, а сборная Гаити уже потеряла шансы на плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей третьего тура группы С: Шотландия — Марокко — 0:1, Бразилия — Гаити — 3:0.

Чемпионат мира-2026. Группа С

И В Н П М О Бразилия 2 1 1 0 4-1 4 Марокко 2 1 1 0 2-1 4 Шотландия 2 1 0 1 1-1 3 Гаити 2 0 0 2 0-4 0

Матчи 3-го тура: Шотландия — Бразилия, Марокко — Гаити. Обе игры начнутся 25 июня в 01.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Бразилия выйдет в 1/16 финала напрямую, если не проиграет Шотландии. Победа почти наверняка оставит пентакампеонов первыми: у них сейчас лучшая разница мячей в сравнении с Марокко (+3 против +1).

— Марокко также достаточно ничьей с Гаити для выхода из группы. Чтобы занять первое место, африканцам нужна очень крупная победа над Гаити или осечка Бразилии с шотландцами: сейчас у Марокко на два мяча хуже разница мячей.

— Шотландии для попадания в топ-2 нужна только победа над Бразилией. Тогда британская сборная наберет 6 очков и точно сыграет в 1/16 финала: ниже второго места она уже не опустится. Первой Шотландия станет, если сама выиграет, а Марокко не победит Гаити.

Ничья или поражение оставят шотландцев третьими. При 4 очках после ничьей шансы попасть в топ-8 третьих мест будут очень высокими. При поражении у Шотландии останутся 3 балла, и тогда все будет зависеть от общей таблицы третьих мест и разницы мячей (сейчас она у британцев нулевая).

— Гаити уже не выйдет в 1/16 финала. Даже если карибская сборная обыграет Марокко, а Шотландия уступит Бразилии, то британская команда будет выше по личным встречам (1:0 в 1-м туре). Поэтому сборная Гаити не поднимется выше четвертой строчки и первой из участников ЧМ-2026 утратила шансы на выход в 1/16 финала.

На кого могут выйти команды группы C

Победитель группы C сыграет со второй командой группы F (Нидерланды, Швеция, Япония, Тунис).

Второе место группы C попадет на победителя той же группы F.

Третье место группы С, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, E или I. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.