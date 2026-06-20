Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026
После двух туров в группе C нет команды, которая уже гарантировала себе место в 1/16 финала. Но есть пара явных фаворитов: Бразилия и Марокко благодаря пятничным победам набрали по 4 очка, однако южноамериканцы выше за счет совокупной разницы мячей. Шотландия точно не опустится ниже третьего места, а сборная Гаити уже потеряла шансы на плей-офф.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Результаты матчей третьего тура группы С: Шотландия — Марокко — 0:1, Бразилия — Гаити — 3:0.
Чемпионат мира-2026. Группа С
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0
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4-1
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4
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2
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1
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1
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0
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2-1
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4
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2
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1
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0
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1
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1-1
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3
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2
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0
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0
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2
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0-4
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0
Матчи 3-го тура: Шотландия — Бразилия, Марокко — Гаити. Обе игры начнутся 25 июня в 01.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно
— Бразилия выйдет в 1/16 финала напрямую, если не проиграет Шотландии. Победа почти наверняка оставит пентакампеонов первыми: у них сейчас лучшая разница мячей в сравнении с Марокко (+3 против +1).
— Марокко также достаточно ничьей с Гаити для выхода из группы. Чтобы занять первое место, африканцам нужна очень крупная победа над Гаити или осечка Бразилии с шотландцами: сейчас у Марокко на два мяча хуже разница мячей.
— Шотландии для попадания в топ-2 нужна только победа над Бразилией. Тогда британская сборная наберет 6 очков и точно сыграет в 1/16 финала: ниже второго места она уже не опустится. Первой Шотландия станет, если сама выиграет, а Марокко не победит Гаити.
Ничья или поражение оставят шотландцев третьими. При 4 очках после ничьей шансы попасть в топ-8 третьих мест будут очень высокими. При поражении у Шотландии останутся 3 балла, и тогда все будет зависеть от общей таблицы третьих мест и разницы мячей (сейчас она у британцев нулевая).
— Гаити уже не выйдет в 1/16 финала. Даже если карибская сборная обыграет Марокко, а Шотландия уступит Бразилии, то британская команда будет выше по личным встречам (1:0 в 1-м туре). Поэтому сборная Гаити не поднимется выше четвертой строчки и первой из участников ЧМ-2026 утратила шансы на выход в 1/16 финала.
На кого могут выйти команды группы C
Победитель группы C сыграет со второй командой группы F (Нидерланды, Швеция, Япония, Тунис).
Второе место группы C попадет на победителя той же группы F.
Третье место группы С, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, E или I. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.