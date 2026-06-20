Турция — Парагвай: первый тайм матча ЧМ-2026 закончился потасовкой

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Турции и Парагвая. Счет 1:0 в пользу парагвайцев. Счет открыл на 2-й минуте встречи нападающий Матиас Галарса с передачи Хулио Энкисо.

После свистка Ивана Бартона на перерыв, между делегациями сборных у средней линии поля возникла потасовка, так как на 45+3-й минуте парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку за то, что прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).