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Сегодня, 06:59

Турция — Парагвай: первый тайм матча ЧМ-2026 закончился потасовкой

Евгений Козинов
Корреспондент

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Турции и Парагвая. Счет 1:0 в пользу парагвайцев. Счет открыл на 2-й минуте встречи нападающий Матиас Галарса с передачи Хулио Энкисо.

После свистка Ивана Бартона на перерыв, между делегациями сборных у средней линии поля возникла потасовка, так как на 45+3-й минуте парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку за то, что прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).

Чемпионат мира. Группа D.
20 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Турция
Парагвай
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