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Сегодня, 07:17

Сборная Англии после победы над Хорватией сыграла товарищеский матч со «Спортингом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Айван Тони и Олли Уоткинс.
Фото Reuters

Сборная Англии на следующий день после победы над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 провела товарищеский матч с «Спортинг Канзас-Сити».

13 игроков, которые не были задействованы в игре с хорватами или получили мало времени, сыграли в четверг против команды МЛС и одержали победу со счетом 5:1. Игра в формате 2 тайма по 25 минут прошла за закрытыми дверями. Форвард Айван Тони оформил хет-трик, а также по голу забили Морган Роджерс и Олли Уоткинс.

Матч 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 Англия — Гана пройдет во вторник, 23 июня. Начало — 23:00 по московскому времени.

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