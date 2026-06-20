Определилась первая сборная, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Гаити потерпела крупное поражение от Бразилии (0:3) в матче 2-го тура чемпионата мира-2026 и потеряла шансы на выход в плей-офф. Гаитянцы стали первой командой, которая лишилась возможности выйти из группы.

После двух игр у Гаити 0 очков. У Шотландии, идущей на третьей строчке, 3 очка, а у Бразилии и Марокко — по 4.

Даже в случае победы над Марокко и поражения Шотландии от Бразилии в 3-м туре ЧМ-2026 гаитянская команда не сможет подняться выше четвертого места, так как в случае равенства очков шотландцы будут выше из-за победы в очной встрече — 1:0.