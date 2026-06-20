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Сегодня, 06:20

Определилась первая сборная, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Гаити спорят с арбитром.
Фото Imagn Images, Reuters

Сборная Гаити потерпела крупное поражение от Бразилии (0:3) в матче 2-го тура чемпионата мира-2026 и потеряла шансы на выход в плей-офф. Гаитянцы стали первой командой, которая лишилась возможности выйти из группы.

После двух игр у Гаити 0 очков. У Шотландии, идущей на третьей строчке, 3 очка, а у Бразилии и Марокко — по 4.

Даже в случае победы над Марокко и поражения Шотландии от Бразилии в 3-м туре ЧМ-2026 гаитянская команда не сможет подняться выше четвертого места, так как в случае равенства очков шотландцы будут выше из-за победы в очной встрече — 1:0.

Болельщики сборной Бразилии.Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026

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