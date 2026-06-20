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Сегодня, 05:31

Бразилия разгромила Гаити, Дуглас Сантос получил желтую карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
Матеус Кунья забил гол.
Фото Imagn Images, Reuters

Cборная Бразилии переиграла Гаити в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Все голы были забиты в первом тайме — форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, забив на 23-й и 36-й минутах, а также один гол забил Винисиус Жуниор на 45+3-й минуте.

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос отыграл всю встречу и получил желтую карточку на 65-й минуте встречи.

Бразилия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе С. Гаити идет на последней строчке — 0 очков.

В 3-м туре ЧМ-2026 Бразилия встретится с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Бразилия
3:0
Гаити
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