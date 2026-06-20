Анчелотти похвалил Дугласа Сантоса после матча Бразилия — Гаити

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал победу над сборной Гаити (3:0) в групповом турнире чемпионата мира-2026.

«Мы сместили Винисиуса ближе к центру и оставили игру на фланге для Дугласа Сантоса, который провел очень хороший матч. Вини опасен не только при игре один на один, но и в атаках из глубины поля», — сказал Анчелотти журналистам после игры.

Бразилия набрала 4 очка и возглавила группу С. В последнем туре группового этапа южноамериканцы встретятся с Шотландией.