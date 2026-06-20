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Сегодня, 08:45

США досрочно выиграли группу, Турция лишилась шансов. Расклады в группе D на ЧМ-2026

Дмитрий Сомов

После второго тура чемпионата мира-2026 в группе D определились один участник плей-офф и один неудачник. США обыграли Австралию (2:0) и досрочно гарантировали себе первое место, а Турция неожиданно проиграла Парагваю (0:1) и потеряла шансы на выход в 1/16 финала.

По регламенту чемпионата мира в плей-офф выходят первые и вторые команды каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

Результаты матчей 2-го тура группы D: США — Австралия — 2:0, Турция — Парагвай — 0:1.

Чемпионат мира-2026. Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. США

2

2

0

0

6-1

6

2. Австралия

2

1

0

1

2-2

3

3. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

4. Турция

2

0

0

2

0-3

0

Матчи 3-го тура: Турция — США, Парагвай — Австралия. Обе игры начнутся 26 июня в 05.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд в группе:

— число очков в очных матчах;

— разница голов в очных матчах;

— число забитых голов в очных матчах;

— общая разность голов;

— общее число забитых голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Что известно и кому что нужно

— США уже гарантировали себе выход в 1/16 финала с первого места в группе. Американцы благодаря победам над обоими конкурентами (4:1 против Парагвая, 2:0 против Австралии) останутся выше них даже в случае поражения от Турции.

— Австралия находится в более выгодном положении перед матчем с Парагваем — даже ничья гарантирует выход в плей-офф со второго места.

— Парагваю для выхода в плей-офф со второго места нужна только победа над Австралией. Ничья оставит парагвайцев третьими с четырьмя очками и хорошими шансами на место в плей-офф, а поражение ударит по перспективам отобраться из числа лучших третьих команд всех групп.

— Турция потеряла шансы на выход в плей-офф — даже победа над США не позволит подняться с четвертого места и обойти кого-то из пары Парагвай — Австралия с учетом поражений в очных матчах с ними.

На кого могут выйти команды группы D

Победитель группы D сыграет с одной из сборных, занявших третьи места в группах B, E, F, I, J.

Второе место группы D встретится со вторым местом группы B (Канада, Швейцария, Босния и Герцеговина, Катар).

Третье место группы D, если пройдет дальше, попадет на одного из победителей групп E, I, K.

Конкретная пара станет известна после завершения группового этапа и определения всех лучших третьих мест.

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