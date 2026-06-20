США досрочно выиграли группу, Турция лишилась шансов. Расклады в группе D на ЧМ-2026
После второго тура чемпионата мира-2026 в группе D определились один участник плей-офф и один неудачник. США обыграли Австралию (2:0) и досрочно гарантировали себе первое место, а Турция неожиданно проиграла Парагваю (0:1) и потеряла шансы на выход в 1/16 финала.
По регламенту чемпионата мира в плей-офф выходят первые и вторые команды каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.
Результаты матчей 2-го тура группы D: США — Австралия — 2:0, Турция — Парагвай — 0:1.
Чемпионат мира-2026. Группа D
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|
И
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В
|
Н
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П
|
М
|
О
|
1. США
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2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2. Австралия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4. Турция
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
Матчи 3-го тура: Турция — США, Парагвай — Австралия. Обе игры начнутся 26 июня в 05.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд в группе:
— число очков в очных матчах;
— разница голов в очных матчах;
— число забитых голов в очных матчах;
— общая разность голов;
— общее число забитых голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Что известно и кому что нужно
— США уже гарантировали себе выход в 1/16 финала с первого места в группе. Американцы благодаря победам над обоими конкурентами (4:1 против Парагвая, 2:0 против Австралии) останутся выше них даже в случае поражения от Турции.
— Австралия находится в более выгодном положении перед матчем с Парагваем — даже ничья гарантирует выход в плей-офф со второго места.
— Парагваю для выхода в плей-офф со второго места нужна только победа над Австралией. Ничья оставит парагвайцев третьими с четырьмя очками и хорошими шансами на место в плей-офф, а поражение ударит по перспективам отобраться из числа лучших третьих команд всех групп.
— Турция потеряла шансы на выход в плей-офф — даже победа над США не позволит подняться с четвертого места и обойти кого-то из пары Парагвай — Австралия с учетом поражений в очных матчах с ними.
На кого могут выйти команды группы D
Победитель группы D сыграет с одной из сборных, занявших третьи места в группах B, E, F, I, J.
Второе место группы D встретится со вторым местом группы B (Канада, Швейцария, Босния и Герцеговина, Катар).
Третье место группы D, если пройдет дальше, попадет на одного из победителей групп E, I, K.
Конкретная пара станет известна после завершения группового этапа и определения всех лучших третьих мест.