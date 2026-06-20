Неймар будет включен в заявку сборной Бразилии на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после победы над Гаити (3:0) сообщил, что нападающий Неймар может сыграть против Шотландии в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

«Завтра Неймар будет тренироваться индивидуально, а в воскресенье вновь будет тренироваться вместе с командой, поэтому он будет включен в заявку на матч с Шотландией», — приводит Global Esporte слова Анчелотти.

Матч Шотландия — Бразилия состоится в четверг, 25 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.