Экс-защитник «Барселоны» Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026
Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес станет новым главным тренером сборной Мексики.
Маркес возглавит национальную команду после ЧМ-2026. Об этом в эфире Fox Sports объявил директор Федерации футбола Мексики (FMF) Дуилио Давино.
«Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер, он такой же, каким был, когда играл: преображает команду», — приводит слова Давино Mundo Deportivo.
С лета 2024 года Маркес входит в штаб нынешнего главного тренера сборной Мексики Хавьера Агирре. До этого он тренировал вторую команду «Барселоны», за основную команду которой выступал в качестве футболиста с 2003 по 2010 годы.
На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики сыграет в группе A с командами ЮАР, Кореи и Чехии.
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