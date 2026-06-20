Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча Бразилия — Гаити

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0). 25-летний бразилец поучаствовал во всех голах бразильцев. На его счету гол и голевая передача.

У Винисиуса теперь 11 голов и 10 голевых передач в 51 матче за сборную в карьере.

Бразилия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе С. Гаити идет на последней строчке — 0 очков.

В 3-м туре ЧМ-2026 Бразилия встретится с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.