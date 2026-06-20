Флаги Турции и Парагвая не клали на землю перед матчем ЧМ-2026

Во время предматчевой церемонии перед игрой 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Турции и Парагвая государственные флаги держали в руках, а не положили на газоны, как в других матчах.

Изначально требование не допускать контакта флага с землей выдвинули Саудовская Аравия и Ирак, обосновав свою позицию религиозными соображениями: на их флагах содержится имя Бога, поэтому класть полотнища на землю недопустимо.

Во 2-м туре к этой позиции присоединилась Турция, хотя на турецком флаге подобных надписей нет. Организаторы пошли навстречу турецкой делегации.

Другие исламские государства, в том числе Иордания, Иран, Катар и страны Северной Африки, пока подобных требований не выдвигали. Однако в ФИФА обеспокоены, что прецедент с Турцией может спровоцировать волну аналогичных просьб от других национальных ассоциаций.